[送料無料]軟式少年　イーストンMAKO BEAST TORQ 80cm バット

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ご覧いただきありがとうございます。軟式少年 イーストンMAKOBEASTTORQ80cmバットです。使用感はありますが、比較的に綺麗です。ウレタン部分にワレも無い状態です。まだまだお使いいただけると思います。発送時は丁寧にプチプチにて梱包してお送りします。発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。即購入歓迎です。何かありましたらコメントよろしくお願いいたします。軟式少年用 イーストン MAKOBEASTTORQ定価：34,560円●サイズ：80cm/620g●打球部：ウレタン＋TCTコンポジット（カーボン）●ハンドル部：TCTコンポジット（カーボン）●トップミドルバランス戦慄の軌道！！高速スイングを可能にしたEASTON最上級モデル！独自のカーボン成型技術「TCT」(サーモコンポジットテクノロジー)を採用。360℃ローテーティング技術「TORQ(トルク)」グリップがローテーションすることでスムーズなリスト回転を可能とし、ヘッドスピードが飛躍的に向上。パワーロスの軽減と最短軌道での振りぬきを可能としている。ミズノ野球sskゼットアンダーアーマーアディダスローリングスバットカラー···ブラック競技の種類···軟式バランス・特徴···子供・ジュニア・キッズ用