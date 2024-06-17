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希少　adidas equipment アディダス ユニフォーム
商品番号 D52611165989
商品名

希少　adidas equipment アディダス ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

adidasequipmentのサッカーシャツです。2000年頃、日本代表のユニフォームなどもequipmentでしたね。デザインがソリッドでありながら、現在のトレンドにも合致する気の利いたデザインアクセントが人気で、この年代のものはコレクターも多いです。トレフォイルロゴのものが重視されますが、パフォーマンスロゴではイクイップメントが最も優れていると考えています。シンプルなデザインなのでスラックスやデニムに合わせてタイトに着用するのがおすすめです。アンブロビンテージヴィンテージレア希少ユニフォームゲームシャツサッカーフットボールサッカー日本代表中田英寿小野伸二adidasアディダスパフォーマンスロゴサッカーy2k三笘薫
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