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レスポートサック TENNIS BAG\nジャカードブラン\n\n¥48,400
商品番号 H19545075500
商品名

レスポートサック TENNIS BAG\nジャカードブラン\n\n¥48,400
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 12,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の４月に購入しましたが、使用する機会がなかった為お譲りします。購入後、自宅クローゼットにて保管しておりました。バックの状態などは写真をご参考にご確認下さい。このシリーズを販売している店舗も少ないようです。マチもたっぷりあり、内ポケットも沢山あります。下記に公式のサイトからこちらのシリーズのコメントを載せておきます。遊び心がありながら機能的なテニスバッグ。ラケットの持ち運びはもちろん、デイリーコーディネートに取り入れてスポーティファッションを楽しんで。定価48400円種類...ラケットバッグガットの素材...ナイロン・マルチバッグ・ポーチの開け閉め...ファスナー
http://narcologia.ru/goods/perforce400165.html
http://narcologia.ru/goods/preference35838.html
http://narcologia.ru/goods/moisture280269.html

レスポートサック TENNIS BAG\nジャカードブラン\n\n¥48,400
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