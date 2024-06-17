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商品詳細
今年の４月に購入しましたが、使用する機会がなかった為お譲りします。購入後、自宅クローゼットにて保管しておりました。バックの状態などは写真をご参考にご確認下さい。このシリーズを販売している店舗も少ないようです。マチもたっぷりあり、内ポケットも沢山あります。下記に公式のサイトからこちらのシリーズのコメントを載せておきます。遊び心がありながら機能的なテニスバッグ。ラケットの持ち運びはもちろん、デイリーコーディネートに取り入れてスポーティファッションを楽しんで。定価48400円種類...ラケットバッグガットの素材...ナイロン・マルチバッグ・ポーチの開け閉め...ファスナー
http://narcologia.ru/goods/perforce400165.html
http://narcologia.ru/goods/preference35838.html
http://narcologia.ru/goods/moisture280269.html
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レスポートサック TENNIS BAG\nジャカードブラン\n\n¥48,400 | www ...
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DRAWSTRING BUCKET BAGモノグラムジャカードアイボリー（ショルダー ...
DRAWSTRING BUCKET BAGリサイクルドブラックJP（ショルダー ...
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レスポートサック LeSportsac SMALL JENNI （リサイクルドブラックJP ...
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