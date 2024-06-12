値下げ【新品】on フェデラー　ロジャープロ　RogerPRO 初ロット

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貴重な初期ロットです。48.98720になります。現役リタイア後も同じシューズを履いてるようですね。写真は元コーチのセベリン・ルティとパデルを楽しむフェデラー。渋谷on直営店にて購入しました。男性サイズ7.5が売切だったので、女性サイズ9を購入しました。普段はNIKEVAPORメンズ26センチを着用しています。サイズ的にはほぼ同じサイジングでしたが、重さがこちらはすごく軽くグリップもホールドもある印象です。観賞用として暗室保管しておりました。価値がわかる方のみ購入ください。自宅内で1度足入れしましたが、屋外での使用は一度もありません。【商品名】TheROGERpro【状態】新品未使用自宅保管品 【サイズ】women’s9【参考】onスタッフよりRogerPROメンズ7.5サイズとRogerPROウィメンズ9サイズは足長は前者が25.5センチ、後者は26.0です。この2つであれば足幅の差はほぼないと言えます。【カラー】white/indigo箱に入れたままにしております。素人保管の旨、ご承知おきください。【カラー】white/indigo定価：22,880円カラー···ホワイトuniqlofedererrogerカラー···ブルー対応コート···オールラウンド対応コート···オールラウンド