広島東洋カープ ＃19 野村 祐輔 選手 ハイクオリティユニフォーム

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商品詳細
アイテム:ハイクオリティユニフォーム広島東洋カープ背番号19野村祐輔選手ブランド:DESCENTE（デサント）サイズ：表記Ｍ胸囲92身長170色：赤（実際の色味と質感は、画像2,3,5枚目が現物に近いものとなります。）目立った傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、かなりきれいなお品ですが素人保管品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。野球チーム...広島東洋カープ種類...レプリカユニフォーム
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