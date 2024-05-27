ニューバランス☆テニスシューズ 24.0

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[ニューバランス]テニスシューズFRESHFOAMLAVオールコート息子が週１回１時間のテニススクールで３回履いてサイズアウトしました。とても綺麗な状態のままです☆サイズ24.0cmパフォーマンスアップに貢献する機能を満載し、女性用トップモデルがフルモデルチェンジ。軽量性と反発性を高めたFRESHFOAMXミッドソール、足に柔らかくフィットしながら抜群の耐久性とサポート性を発揮するFITWAVEアッパーをテニスモデルで初めて採用し、ビッグNロゴで印象的なルックスに仕上げました。NB契約選手が四大大会で着用予定のアグレッシブなカラーで提案します。お値下げ不可