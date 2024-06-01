希少　New York Yankee 90s baseball shirt

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ご覧頂きありがとうございます。ニューヨークヤンキースのベースボールシャツゲームシャツネイビーです。カラーはネイビー、刺繍ロゴがかっこよく心斎橋アメ村の古着屋店で16800円で購入しました。サイズも大きめで古着好きな方に着ていただきたいです。ヤンキースのベースボールシャツではなかなか出ないカラー、デザインですので野球、MLBお好きな方はどうぞ。【サイズ】size:L着丈:81cm身幅:59cm首元〜袖先:47cm(ラグラン)TRUEFAN製→175cm78kgTシャツの上に着用時丈幅全体的に余裕をもって着用できる程のサイズ感です。古着にご理解ある方の購入お待ちしています。NewYorkMetsメッツ大リーグ大谷イチロー松井新庄カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬