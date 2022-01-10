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- 【新品】リバプールFC 22/23 ホーム ショーツ ショートパンツ Mサイズ
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商品詳細
★イギリスの大手スポーツショップのオンラインで購入した確実な正規品です。■商品説明プレミアリーグ(イングランド)・リバプールFCの2022-2023シーズンホームモデルのユニフォームショートパンツです。■サイズ ・インポートMサイズ■その他・偽物と公的に証明された場合は、全額返金いたします。・状態は良いですが、過度にコンディション気にされる方のご購入はお控えください。
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