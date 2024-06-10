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- ＶSTARユニバース 1Box シュリンク付 ポケモンカード 新品未開封
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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)ポケモンカードゲームＶSTARユニバース Boxシュリンク付き新品未開封素人の保管品となる為、完全品をお求めの方はご遠慮願いします。カードすり替え等のトラブル防止の為、発送後の返品キャンセルはお受けできません。よろしくお願いします。
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