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リバプール　ドリルトップ　XL
商品番号 B64798868560
商品名

リバプール　ドリルトップ　XL
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈...半袖カラー...ホワイトチーム名/国外...リヴァプールFC種類...シャツサイズ...XL(LL)こちらで購入しましたが、サイズが合わなかった為に出品いたします。日本代表キャプテンの遠藤航も加入して注目度アップのリバプールのトレーニングシャツです。サポーターの方いかがですか。発送の際は小さく折り畳みます。
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