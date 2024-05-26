リバプール　ドリルトップ　XL

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商品詳細
丈...半袖カラー...ホワイトチーム名/国外...リヴァプールFC種類...シャツサイズ...XL(LL)こちらで購入しましたが、サイズが合わなかった為に出品いたします。日本代表キャプテンの遠藤航も加入して注目度アップのリバプールのトレーニングシャツです。サポーターの方いかがですか。発送の際は小さく折り畳みます。
http://narcologia.ru/goods/reboot938336.html
http://narcologia.ru/goods/stair470700.html
http://narcologia.ru/goods/passionate130313.html
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