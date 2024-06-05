リトルリーグ対応　硬式バット　79センチ　630グラム

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商品詳細
リトルリーグ対応です。三ヶ月程度使用しましたが、トップバランスが合わず新しいバットにしたため、出品いたします。小キズありますので、神経質な方はご遠慮下さい。79センチ、約630グラムです。四年生で使用していましたが、振った感じは結構重いです。力のある子は難なく振れると思います。
http://narcologia.ru/goods/ambassador809406.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful213951.html
http://narcologia.ru/goods/capitation339308.html
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