【美品】prince プリンス　ボールバスケット ロックピンキャスター付き

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《商品》【美品】princeプリンス ボールバスケットロックピンキャスター付きサイズ高さ約86cm、横約41cm×41cm。《状態》全体的に綺麗な状態です。目立った傷、大きな汚れは見受けられませんが、中古品の為、多少の使用感はございます。発送前にも必ず点検致します。《付属品》本体、キャスター付きフレーム、収納袋クリーニング、消毒済み。タバコ、ペット臭無し。《※注意※》新品未使用品をお求めの方や、非常に細かいキズ、スレ等を気にされる神経質な方のご購入はご遠慮ください。《梱包》商品はエアクッションシートで大切に梱包いたします。《発送》ご入金確認後、2日以内で発送致します。（ご購入後、メッセージで発送予定日をご連絡致します。）《その他注意事項》・即ご購入可能です。・購入者様の一方的な都合での返品はお断り致します。・後払い（コンビニ、ATM支払い）の場合、ご購入後24時間以内にご連絡いただけない場合、取引キャンセルを致します。