ダルビッシュ　サインボール

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商品詳細
ダルビッシュ選手に頂いたサインボールです。ボールの状態は使用済みのメジャーリーグのボールです、写真でご確認ください。#ダルビッシュ #WBC個人コレクションの整理で鑑定書などはもちろんありませんので、神経質な方はご遠慮ください。ご理解あるかた、よろしくお願い致します！
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