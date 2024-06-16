限界最終値下ジオブレイク80s

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商品詳細
素材高強度カーボン+リアクトレジン+Namd+VDMサイズUL1バランスポイントUL：平均290（mm）推奨張力25~35（lbs）使用回数10回ほど傷等ほとんどありません。未使用に近いです
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