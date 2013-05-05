松井秀喜 長嶋茂雄 国民栄誉賞記念グッズ

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商品詳細
松井秀喜長嶋茂雄国民栄誉賞記念グッズです。国民栄誉賞受賞時に購入した物です。①松井秀喜選手ユニフォームTシャツLサイズ②記念TシャツLサイズ③記念タオル3点セットとなっております。全て使用する機会がないためタグはありませんが未使用品です。とても綺麗な状態です。ファンの方、いかがでしょうか？尚、Tシャツの裏側のプリントが少し硬くて折り目がございます。予めご了承下さい。#ジャイアンツ#読売ジャイアンツ#巨人#松井秀喜#長嶋茂雄#プロ野球#Tシャツ#ユニフォーム#wbc種類···レプリカユニフォーム野球チーム···読売ジャイアンツ
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