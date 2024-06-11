YONEX テニスラケットバッグ　キャリー　6BAG1612R

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数回試合の時に使用しました。最後の画像の縦置きにした際の底部分に少しの擦れ跡がありますが、あとは目立つシミや汚れ等は素人目にはございません。状態はとても良い方と思われます。中古品ということをご理解の上よろしくお願い致します。ら発送は折りたたんでの予定です。硬式、軟式テニスともに使えます。