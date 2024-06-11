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新品 PUMA プーマ teamFINAL 21 ジャケット ウィンドブレーカー
商品番号 G55499080074
商品名

新品 PUMA プーマ teamFINAL 21 ジャケット ウィンドブレーカー
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ryo_プーマ#ryo_ジャケットご閲覧頂きありがとうございます。只今フォロー割、リピート割、おまとめ割しております！希望の方は事前にお願い致します。購入後の対応は出来かねますのでよろしくお願い致します。商品詳細◆　ブランド　◆・・・【　PUMA　】◆　サイズ　◆・・・【　S　】着丈:69cm身幅:53cm裄丈:85cm※各採寸は素人採寸です。採寸箇所や採寸方法も当方基準となりますので、採寸者が変われば誤差が生じます。計測が難しいデザインの場合には誤差も大きくなりますので、誤差が気になる方は入札をお控え下さい。◆　素材　◆ポリエステル100%\u2028◆　色　◆・・・【　ブラック系　】画像と現物の色に誤差がございます。ご了承下さい。新品タグ付き！参考価格¥11000TEAM対応の「FINAL(ファイナル)21」コレクションのパデットジャケット。ポリエステルの中綿と裏地にタフタを採用。襟から肩口にかけてと肘のカッティングが特徴的。切替部分にジャガードラミネーション素材を使用。フード収納可能（マジックテープ仕様）新品未使用ではありますが自宅保管の為、多少の汚れやダメージ・経年劣化やなどある可能性もありますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。EY0584
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