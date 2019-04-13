阪神タイガース　木浪聖也　ユニフォーム　XO

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ご覧いただきありがとうございます。サイズはXOです。試着のみですが、長期自宅保管品です。折れシワあります。袖のJoshinワッペンは縫い付けてあるので取れる心配ありません。タンスのにおいあったら申し訳ないです。小さく折り畳んでの梱包になりますが、ご容赦下さい。なるべく1〜3日くらいに発送できるようにしたいと思いますが、都合により4〜7日お時間をいただいてしまう可能性もあります。申し訳ございませんが、ご了承ください。申し訳ございませんが、お値引き、専用はなしでお願い致します。ただ、複数ご購入いただける場合は送料の差額程度お値引きできる場合もございますので、ご購入前にご相談ください。即購入歓迎です。よろしくお願い致します。