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阪神タイガース　ミニ　フィギュア　2020 コンプリート
商品番号 H70495619732
商品名

阪神タイガース　ミニ　フィギュア　2020 コンプリート
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,709 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆他サイトでも出品中のため、ご購入前にはコメントからお願いします。阪神タイガースのフィギュアです。3番　大山選手5番　近本選手33番　糸原選手44番　梅野選手88番　矢野元監督撮影のために開封したのみですが、元からの汚れやインクのかすれなどがあります。透明ケースや箱に変形や開きやすい物などがあります。ご了承お願いします。☆自宅保管になりますので、ご理解いただける方　お願いします。☆画像は加工など一切していませんが、　モニターによっては実物と違って見える可能性　があります。☆発送は紙袋またはダンボールとなります。
http://narcologia.ru/goods/secretarial345716.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring640996.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy570853.html
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