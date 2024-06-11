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イニエスタサイン入りユニフォーム
商品番号 W59945484545
商品名

イニエスタサイン入りユニフォーム
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 45,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イニエスタのサイン入りユニフォームと色紙のセットですユニフォームはオーセンティック、未使用品になります細かい傷などはある可能性があります神経質の方は購入お控えください色紙は角に傷がありますその他質問はコメントでお願いしますサイズはＸLですリーグ...J1
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