【状態良好】MIZUNO Xyst TT ジスト 軟式テニスラケット 1U

【商品名】MIZUNOXystTTミズノジスト軟式テニスラケットソフトテニスラケット軟式用ラケット1Uピンク【商品状態】出品物は画像にて確認できるものが全てとなります。僅かなスレ.小キズ(画像9)はございますが画像の通り微細なもので特筆するような大きい傷や汚れは無く全体的に綺麗な状態です。元グリップは剥がしていますのでお好みに調整してご使用ください(画像6)。その他可能な限り写真も掲載しておりますのでぜひご参考下さい。※画像の状態で重量実測値244gとなります。-貴重品-現在では入手困難な貴重な商品となります。こちらの商品がここまで良好なコンディションで入手できる機会はおそらく今後2度と無いかと思います。お探しだった方、愛用していた方、この機会にぜひご購入下さい。☆安心発送☆安心.安全.追跡ありの匿名配送にて発送します。お支払手続完了後、商品情報通りの期間内に発送手続きしますので宜しくお願いいたします。申し訳ありませんが値下げ交渉には対応しておりません。値下げ交渉に関するコメント.ご質問には返答しておりませんので予めご了承ください。



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