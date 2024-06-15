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プロシード460デープドライバー
商品番号 N92690427319
商品名

プロシード460デープドライバー
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ドライバージャスティックの460デープドライバーですロフト9.5度シャフト　フジクラ569エボⅥSR長さ46インチ　　　バランスD2ヘッド上部に傷なく綺麗な程度いいクラブです地クラブで有名なプロシード！打感、飛距離抜群です地クラブバースエミリッドバハマテーラーメイドステルスキャロウェイ
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