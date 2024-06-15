プロシード460デープドライバー

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商品詳細
種類···ドライバージャスティックの460デープドライバーですロフト9.5度シャフト フジクラ569エボⅥSR長さ46インチ バランスD2ヘッド上部に傷なく綺麗な程度いいクラブです地クラブで有名なプロシード！打感、飛距離抜群です地クラブバースエミリッドバハマテーラーメイドステルスキャロウェイ
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