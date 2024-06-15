スポーツバッグ、遠征バッグ【美品】

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商品詳細
umbroのスポーツバッグ新品未使用ですが、値札を外し袋からも出して保管していたので、未使用に近いという風にしています。チャックを開くと180℃開き収納スペースがたくさんあり整理しやすいです。発送の際は、小さく折り畳んでの発送になります。大きさ↓↓↓↓↓↓↓↓↓横・・・・約60㎝高さ・・・約30㎝まち・・・約33㎝※素人採寸
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