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⭐︎2023年8月25日のロサンゼルス・エンゼルス戦で大谷翔平選手との試合での記念ボールです。新品未開封、匿名配送です。⚠︎海外製品の為初期スレがある場合がございます。野球チーム···大リーグ・MLB2023年8月25日ニューヨーク・メッツ千賀滉大ゴーストフォークボール
http://narcologia.ru/goods/diamond164858.html
http://narcologia.ru/goods/freshman919456.html
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2023年8月25日 ニューヨーク・メッツ 千賀滉大 ゴーストフォークボール-
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