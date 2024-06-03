

バーウィック 33インチ 初代TP Collection BERWICK-



TP コレクション バーウィック



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⚠️大幅な値引き要請はご遠慮下さい、ごめんなさい。また、ご質問・ご購入前には必ず説明とプロフィールをご確認願います。⚠️説明通りの品が届きさえすれば、文句無しと言う方以外は、どうかくれぐれもご遠慮下さいますよう、心より切に超お願い申し上げます。長さ：33インチテーラーメイドTPシリーズの初代BERWICK(バーウィック)。廃盤になってしまったシルバー仕上げになります。未使用ですが、長期保管品なので、状態は未使用に近いとしております。その他の詳細スペックは未計測の為不明です。全て純正、オリジナルの状態です。日本仕様。※純正カバー付属します。※身勝手な理由によるキャンセルはお受け出来かねます。超慎重にお願い申し上げます。m(__)m＊ご不明な点がある場合には必ず入札前にご質問下さい。落札後に申し立てを頂いても、当方は関知しませんので、予めご了承下さい。領収書などは用意出来ません。落札前に説明文に目を通されず、支払いを済ませるや否や、発送を煽ってくる方が少なからずいらっしゃいますが、発送に要します時間については前もってご提示しております。事前の質問もなさらず、終了してから要望を申し入れずにいられない方は、何卒どうか超ご遠慮下さい。お届け日時のご希望ある場合には、ご購入後にメッセージにてお知らせ下さい(当方から確認はしません)。※各出品物は展示されていた可能性もあり、不特定多数の方が触れていたりもしますので、フレグランス類、獣、アロマ、お線香、お煙草、家庭などの臭い、擦れ、汚れなどありますので、一目で認識出来るダメージ以外の、機能を損なわない事柄を気になさる神経過敏・潔癖症気味な方は超ご遠慮下さいm(__)m