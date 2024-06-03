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YONEX ジオブレイク50v ブルー UL1
商品番号 J24342699208
商品名

YONEX ジオブレイク50v ブルー UL1
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリップサイズ···1グリップはUL1です。使用に伴う傷はありますが、ヒビや大きな傷はありません。ガットはvアクセルを30ポンドで張っています。2.300円の値下げは可能なので、お気軽にお申し出下さい。
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