YONEX ジオブレイク50v ブルー UL1

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商品詳細
グリップサイズ···1グリップはUL1です。使用に伴う傷はありますが、ヒビや大きな傷はありません。ガットはvアクセルを30ポンドで張っています。2.300円の値下げは可能なので、お気軽にお申し出下さい。
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http://narcologia.ru/goods/traverse594626.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper684609.html
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