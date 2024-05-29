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SALE価格タフティングガン　TD-02 CUT PILE ラグ　チベタン
商品番号 G95341319619
商品名

SALE価格タフティングガン　TD-02 CUT PILE ラグ　チベタン
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年あたり、中古で購入しましたが一切使用しないまま眠らせているので出品致しました。価格については最安値に設定しました。よろしくお願いします。https://youtu.be/hZX7wCtstyU?si=7lWJS9cRL9sN0xob参考動画添付いたします。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln937002.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless308859.html
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タフティングガン価格改定のお知らせ | RUGMATAG

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