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アートドール★ケルベロス
商品番号 C83494512308
商品名

アートドール★ケルベロス
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アートドールのケルベロスです✞✟リングが付いているのでストラップがあればスマホチャーム、バックチャームにできます★★★もちろん観賞用でもいいです!!とにかくカッコイーです(。•̀ᴗ-)✧カッコイー系が好きな方どうぞお値下げあり
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