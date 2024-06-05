アートドール★ケルベロス

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商品詳細
アートドールのケルベロスです✞✟リングが付いているのでストラップがあればスマホチャーム、バックチャームにできます★★★もちろん観賞用でもいいです!!とにかくカッコイーです(。•̀ᴗ-)✧カッコイー系が好きな方どうぞお値下げあり
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