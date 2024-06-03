マットなブラックキルティング生地とリバティの大きめがま口バッグ　6個

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
紐代-2000円①4380円×5個＊リバティ生地 +500円＊ショルダー紐無し -500円(紫の花柄を目立つ場所に配置)《ポケット》高さ12cm両面ブラックキルティング真ん中と端から12cmの分け目表に大きなポケット♪マットなブラックキルティング生地とリバティの大きめガマ口バッグです。 ◎本体はリバティ生地を使用しています。◎内布はコットンで内ポケット付きです♪◎長財布やペットボトルがすっぽり収まるサイズ。《サイズ》タテ×ヨコ24cm×34cmマチ10cm口金の幅25cm②4280円×1個＊リバティ生地 +500円＊ショルダー紐無し -500円＊裏ポケット無し -100円(紫の花柄を目立つ場所に配置)《ポケット》高さ12cm表面ブラックキルティング端から12cmの分け目表に大きなポケット♪マットなブラックキルティング生地とリバティの大きめガマ口バッグです。 ◎本体はリバティ生地を使用しています。◎内布はコットンで内ポケット付きです♪◎長財布やペットボトルがすっぽり収まるサイズ。《サイズ》タテ×ヨコ24cm×34cmマチ10cm口金の幅25cm
http://narcologia.ru/goods/ambassador189006.html
http://narcologia.ru/goods/reboot575636.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce695355.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador189006.html
http://narcologia.ru/goods/reboot575636.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce695355.html