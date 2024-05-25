イタリア ラブソファ ロビンブルー 猫脚 ロココ調 二人がけ 完成品 ...

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#ロミジュリソファ#ロミジュリ白家具サイズ：Ｗ163×Ｄ82×Ｈ96(42)cm座面サイズ：Ｗ114×Ｄ55cm肘までの高さ：Ｈ68cm重量：約24kg主材：天然木 ウレタンフォーム コイルスプリングイタリア モビルセディア2000イタリアの現地職人が丹精込めた繊細な彫刻が、フレーム部分や脚部全体に施されています。フレームと脚部はアンティーク塗装仕上げ。使いこむ程に味わいが出て長年に渡ってお楽しみいただけます。映画のインテリアに出てくるような人気のソファはお部屋のコーディネートを優雅に演出します。本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。使いこむ程に味わいが出て長年に渡ってお楽しみいただけます。エレガントな猫脚、フレームに施された彫刻が美しいヨーロピアンデザインの家具となります。※天然素材を用いた商品となりますので、突板の色合いや木目には個体差が生じます。ご理解くださいますようお願い申し上げます。※大型商品となります。開梱設置便をご利用の場合には別途見積もりいたします。イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イス 小椅子猫脚輸入家具 輸入雑貨高級家具 高級雑貨イタリア家具 イタリア製ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココロココ調 アンティーク調ビンテージ ヴィンテージリビング ベッドルームナイトテーブル サイドテーブル チェスト白家具 姫系 姫 姫家具天使 エンゼル エンジェル妖精 フェアリーバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズ可愛い お洒落 エレガントオブジェ 置物ガーデンオーナメント 庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリフランス 南フランス ニューヨークイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーシチリア 地中海 南欧 韓国クラック シリック コルチャゴハイセンス コンテポラリー モダンフレンチ ブリティッシュ ブルックリンホテルスタイル ホテルライク サロンクリスマス304W/Robin/2P