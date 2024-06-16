ファイヤーキング　カスタードボウル　ミルクホワイト　４個セット

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FireKingのカスタードカップ４個を１セットにして。アメリカのアンティークモールで購入しました。購入後は使用することなく、自宅保管しているものです。４つのうち１つだけ、極々小さな欠けがありますが製造工程でできたものなのかは不明です。(写真３枚目)そのほか、製造時や経年劣化によるキズ・ダメージが所々に見られます。USED・ヴィンテージ品の特性とお考えいただける方、素人の自宅保管品にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。●サイズ 上面直径 約9.5㎝ 高さ 約5㎝＊他にもファイヤーキングのマグカップなど 出品しています。 複数商品の同梱発送は、送料を再計算します。 コメントよりお問合せください。＊リサイクル梱包資材を利用して、宅急便 (らくらくメルカリ便)にて発送します。＊値下げ交渉はお断りしています。#ひつじのファイヤーキング#ひつじの海外雑貨