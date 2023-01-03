■ligne roset リーン ロゼ■ブリガンタン 2Pソファ 2人掛けソファ

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即購入可能です!!※在庫切れの場合もございますのでご心配の方は事前にご確認ください。こちらは店舗ではなく倉庫の為、見学はお断りしております。※お電話でのお問い合わせは行っておりませんのでコメントからお問合せください。●商品名■lignerosetリーンロゼ■Brigantinブリガンタン2Pソファ2人掛けソファ●カラーブラウン送料一律無料 ※但し下記エリア発送不可です。（沖縄全域・離島・発送不可エリア除く）（北海道全域・九州全域エリアは追加送料で発送対応可能です。商品サイズにより異なりますのでお問合せください。）発送方法ヤマトホームコンビニエンスらくらく家財便ORゆうパック（サイズにより変わります）必要情報（郵便番号・住所・氏名・電話番号）家財便発送の場合はご指定の場所まで配置致します。階段での搬入も十分なスペースがあれば問題ありません●サイズ幅160㎝ 奥行98㎝ 高さ75㎝ 座高40㎝実寸してますので誤差はご了承ください。●商品状態小キズ・スレございますがまだまだお使い頂けますあくまでも中古品ですので神経質な方は入札・落札はご遠慮ください付属品は画像に写っているものですべてです。※値引き交渉はしておりませんのでメッセージを頂いても返答は控えさせて頂きます。多少の見落としや表現出来ていない部分もあるかもしれません。気になる点やご質問等があれば、必ず入札をする前にご質問よりお問い合わせください。その為、商品説明に記載の無い見落としがあった場合も現況優先とさせて頂きます。※不定休の為、購入後こちらからのご連絡が2～3日遅れる場合がありますので予めご了承下さい。※こちらは神奈川県横浜市港北区からの発送です。《発送について》当店からの発送は、お支払いのご連絡を頂いてから2～4日程度となります。商品IDNO:TF23100503