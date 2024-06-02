電動リクライニングソファ

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カラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）機能···電動リクライニング幅１９０ 奥行９２～１４７ 高さ９７（座面までの高さ４５）コンセント2口必要です。リクライニングはボタンで操作します。向かって右側はボタンのところがハゲでますが、操作には支障なくご利用いただけます。ソファ新調のため不用になったので、出品します。汚れなどはなく、少しソファの裏に毛玉と埃が少しあるくらいです。☆自宅の方まで撮りにきていただける方☆配送の場合は料金ご負担お願いしたします。☆値段交渉、ご質問お受け致しますので 気軽にコメントください。#ソファ #電動ソファ #リクライニング