蔵珍窯　茶道具 銚子 扇型 淡墨　急須

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商品詳細
蔵珍窯 金彩淡墨扇 石瓶 急須 酒器美濃焼 茶道具 サイズ：約幅11.6×注ぎ口含む奥行14.2×蓋摘み含む高8cm 約持ち手含む高12.7cm容量：220ml未使用品ですが、検品しましたら、角に僅かな傷がございました。写真でご確認頂き納得のうえご購入下さい。
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