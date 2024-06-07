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専用　猫足　アンティーク調　姫系　椅子　スツール
商品番号 M13590953899
商品名

専用　猫足　アンティーク調　姫系　椅子　スツール
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど座っていないで飾っていました。新しくそろえた為、こちらは更に使う事がなくなる為、早めに販売します。どなたかいかがでしょうか？定価17000円でした。■商品名一人掛けチェア■サイズ幅42x奥行52.5x高さ69cm■梱包サイズ〔1梱包〕幅59x奥行47x高さ75cm■仕様脚部：天然木マホガニー貼り地:ポリエステル100％クッション材：ウレタンフォーム■備考完成品#猫足#姫系#アンティークチェア#プリンセスシリーズテイスト···洋風主な素材···木
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