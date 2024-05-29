ソファベッド 折りたたみ 3WAY ファブリック生地 幅60 肘付き

【おススメポイント】静止耐荷重：約150KG素材：本体：ファブリック（ウレタン）組立品/完成品:組立品（肘掛と脚だけ組立必要）1.ファブリック：【蒸れにくく通気性がよい肌触りの良いファブリック生地】食事や相談などの長時間の使用環境においても快適に使用できます。2.【硬めがある腰に優しい生地を採用】少し弾力を残した座面は過度のしみこみを抑え自然な姿勢でお寛ぎください。3.【6段日本製リクライニングギヤ搭載】細かく調節できるので、弊店自慢のポイントです。お好みの角度でリクライニングできます。4.【使いやすい折り畳めるタイプ】使わない時は折りたたんで収納できる便利な折りたたみソファベッドです。ワンルームやコンパクトなお部屋にも置きやすい省スペース仕様です。5.【ソファ下は収納スペースにも】ソファ下を収納スペースとして有効活用できる。6.【ご注意・付属品】简単な組み立て品★組立マニュアル付属※脚部を取り付ける時、本体を上下逆さになるとより簡単に組み立てることができます。※脚と肘掛だけ取り付ける必要があるので、組み立て簡単。



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