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ナルミ　ミカサ　カップ＆ソーサー6客セット
商品番号 G67944639368
商品名

ナルミ　ミカサ　カップ＆ソーサー6客セット
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸希少ヴィンテージ品ミカサナルミカップ＆ソーサー　6客セット口径　　　8.3㎝高さ7.4㎝ソーサー　15.9㎝未使用長期保管品です。
http://narcologia.ru/goods/ordering117179.html
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