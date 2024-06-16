ナルミ　ミカサ　カップ＆ソーサー6客セット

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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸希少ヴィンテージ品ミカサナルミカップ＆ソーサー 6客セット口径 8.3㎝高さ7.4㎝ソーサー 15.9㎝未使用長期保管品です。
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