ミニ ミラー アーム チェア グレー　MINI MILLER ARM CHAIR

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【現在・配送込み料金】※東京都千代田区(水道橋駅付近)に直接、受け取りに来てくださる場合は、-5000円します。下見は承っていません。※即買い→配送 直接受取希望→値段等を変更してキープしますのでコメントしてください。2022年にオフィス家具として購入したものです。オフィスの移転に伴い、出品いたします。椅子としてはほとんど使わず、インテリアの装飾として使っていたため、目立った傷や汚れはありませんが、中古品にご理解いただける方にご購入いただけますと幸いです。※日焼けなどの傷みもございません。IDEE「MINIMILLERARMCHAIR」イデー「ミニミラーアームチェア」※定価￥54,000（税込）＋送料2,530円■カラー：グレー■脚：ブナ材■重量：10kg■サイズ：幅600×奥行670×高さ550座高300(mm)◾️その他:ペットは飼っておらず、タバコは吸いません。【IDEE公式商品紹介ページ】https://www.idee-online.com/shop/g/g200132/