使用機会がないため、出品します。定価35000円発送は緩衝材で保護し、発送いたします。幅455x奥行き570x高さ900mm座面高さ630mma.depecheパニッシュカウンターチェア絶妙な3D曲線にしっかりと体を包み込んでくれるホールド感、表現できそうでできない程よいムラ感のハイクオリティPUや細くモダンな表情のスチールとの組合せ、全てバランスよく要素が揃った”パニッシュシリーズ”。高所でも安心な両翼のウィングがポイントです。モダンにもカジュアルにも。独特のムラ感を持つ合皮を使用したパニッシュシリーズのカウンターチェア。絶妙なフォルムに成型加工されたシートは、包み込むような心地よいフィット感を生み出します。脚部には黒く焼き付けた細身のスチールを使用し、素材とフォルムのコントラストが多様なインテリアに溶け込むミックススタイルをつくりだしています。座面にはクッション性があり、張地には耐水性に優れた合皮を使用しています。固く絞った布巾でさっと拭くことができるため、メンテナンスも容易です。独特の色ムラを持つPUレザーを使い、絶妙な雰囲気に仕上げられたチェアは座った時の包み込むような、フィット感が心地よく、ずっと座っていたくなるほど。スラッと細長いスチールの脚が特徴で、スタイリッシュかつ柔らかなデザインです。脚はモダンなデザイン性と耐久性を兼ね備えたフレーム構造、成形合板を折り曲げて形成したボディの曲線美が魅力的。合皮を使用していますが、ヴィンテージ感のある質感を重視しているので本皮と比べても遜色ありません。水を弾き、お手入れも固く絞ったふきんでさっと拭くだけと手間がかからない所もこのチェアの魅力の1つテイスト···洋風主な素材···その他ダイニングチェア 椅子



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