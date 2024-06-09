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copper100 銅製ビアマグ 2個 マグカップ
商品番号 S40210311199
商品名

copper100 銅製ビアマグ 2個 マグカップ
ブランド名 新光金属
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用です同じマグカップ2個です冷たい飲み物ホットにも使用出来ますS-590銅内面/ニッケルめっき大きさ81×84容量285ml一つ3400円程で購入しました○まとめてこちらの価格でお願いいたします
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