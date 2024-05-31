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ポケモンカードゲーム 海外 プレミアムフィギュアコレクション　ピカチュウVMAX
商品番号 E62651738579
商品名

ポケモンカードゲーム 海外 プレミアムフィギュアコレクション　ピカチュウVMAX
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PokémonTCGCelebrationsPremiumFigureCollectionPikachuVMAX1BOX(新品未開封)海外商品のため外箱の完璧なコンディションはご容赦ください。※写真2枚目にダメージ箇所掲載しております。そのためダメージ有りの値段にしてあります。即購入OKですのでよろしくお願いしますm(__)m
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