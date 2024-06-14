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GE290 ソファ 3人掛け 3ハンス・ウェグナー 北欧Hans.J.Wegne
商品番号 H31323080103
商品名

GE290 ソファ 3人掛け 3ハンス・ウェグナー 北欧Hans.J.Wegne
ブランド名 ウェグナー
特別価格 税込 34,655 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェグナーのリプロダクト品の3pソファです。この度買い替える事になったので出品します。モノは大変良く出来ておりリプロダクト品ながらかなり品があり、存在感があります。座面以外は状態は良いかと思います。（10枚目に汚れの詳細載せてます）●サイズ幅1860mm×奥行き770mm×高さ710mm【座面高：470mm（前）、360mm（後）】※多少の誤差はご容赦ください。●材質フレーム：無垢材（アッシュ）座面・背面：ウレタン張り地：ファブリック
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