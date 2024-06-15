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ARTURIA アートリア　microfreak シンセサイザー
商品番号 V66375528575
商品名

ARTURIA アートリア　microfreak シンセサイザー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード・シンセサイザーメルカリにて美品を一目惚れで入手しましたが結局は全く使いませんでした。ブックラのエッセンシャルコマンドのタッチパネルキーボードの代替えとして使用しようと思いましたが、その後にブックラの専用キーボードを入手できた為出番がありませんでした。この度、機材整理整理のため手放します。お探しの方いらっしゃいましたらお譲りいたします。ワンオーナー品を中古で購入しましたがとても綺麗な美品となります。お探しの方にお譲りいたします。
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