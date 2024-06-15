新品 HAWAIIAN6 ハワイアン６「Red ogre」限定Tシャツ 横山 健

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商品詳細
HAWAIIAN6（ハワイアン６）『Redogre』限定Ｔシャツ2010年7月27日、下北沢ERAにて１日限り開催されたライブの限定Tシャツです。新品未使用サイズ：GILDANのMボディのカラー：ブラック新品未使用ですが自宅保管していましたので、畳みジワがあります。神経質な方はご遠慮ください。#HAWAIIAN6#ハワイアン６#横山健#KENYOKOYAMA横山健KENYOKOYAMA横山健KENYOKOYAMA
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