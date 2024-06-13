無印良品　MUJI 綿太番手　ソファカバー 3シーター　フェザー　ベージュ

ご覧いただきありがとうございます●無印良品 MUJI綿太番手 ソファカバー3シーター フェザー ポケットコイル用ベージュ※詳細は写真をご確認ください◻︎定価 27900円◻︎ビニール袋にはよごれや破れた箇所等あります。自宅保管のためご理解頂ける方でよろしくお願いします◻︎送料込み、匿名配送です◻︎他にも無印良品MUJIの商品を出品中です。まとめ買いの場合、郵送サイズが変わらなければ、その送料分をお値下げ可能です。コメントでお知らせ下さい。↓↓↓↓↓↓#無印良品☆MUJI☆ナギ♪生活雑貨 イケア ニトリ デッドストック廃盤品 良品計画



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