展示品 4脚セット】内田洋行 スタッキングチェア イエロー ミドル脚 ...

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[サイズ]・外寸：W465×D465×H640（ｍｍ）・座高：ＳＨ590（ｍｍ）・座幅：350（ｍｍ）[カラー]イエロー[材質]・座：PP樹脂成型品・脚：ハイテンションスチールパイプ（φ12.7mm）クロムメッキ仕上げ[機能]スタッキング4脚まで品番：MS-18MC※完成品でのお届けとなります。※未使用ですが、展示品となっております。若干の傷や汚れがある可能性がございますので、細かい所まで気になる方はご遠慮ください。汚れがある場合は商品をクリーニング後に発送します。※御使用端末の環境により多少画像の表示色と実物の色に差違が生じる場合がございますのでご了承ください。※複数台在庫の為、写真は転用しております。ご了承ください。※複数購入やばら売りをご希望の場合は在庫確認・価格変更のためご購入前にコメントをお願い致します。※北海道、沖縄、離島の運賃は高くなりますので、別途送料確認のためご購入前にコメントをお願い致します。※ご購入後に発送伝票にお電話番号を記載する為、お客様に確認させて頂くことがございます。軽やかなデザインとツートンカラーで空間に彩りを加えます。