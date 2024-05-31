ロフトベッド 棚付きコンセント付き机付き階段付き (棚板付きタイプ, ブラック)

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商品仕様：素材スチール商品サイズ幅214宮を含む）×奥行104.5×高さ150.5cm梱包個口1梱包サイズ幅123×奥行39×高さ25.5cm重量（Netweight）38kg重量（Grossweight）40kg耐荷重約150KG多機能宮棚スマートフォンや時計などの小物を置ける便利な設置が詰め込まれています。コンセント付きで、お休みしながらスマートフォンやipadを充電することができます。ベッド下空間ベッドの下は二段階の収納棚が設置しています。生活空間や収納スペースとして活用できます。安全安心耐荷重150kg。直径5cmの脚のパイプは、スリムながらもしっかりと支えます。身体を支えるメッチュの床には16のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。優れた通気性よいう通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。