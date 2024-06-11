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NAO ピエロ
商品番号 X21533111738
商品名

NAO ピエロ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,465 円
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商品詳細

スペインのポーセリンアーツブランド・リヤドロの姉妹ブランドNAOのピエロ長年ガラスケースに飾っていました。かけなどはないと思われますが、中古品・自宅保管にご理解いただける方にお願いいたします。箱はありませんので、破損対策して発送します。#LLADRO#NAO#ピエロ
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