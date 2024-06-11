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桃太郎　置物
商品番号 Y95231584263
商品名

桃太郎　置物
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても楽しげな置物です(^。^)表面は、ザラザラした手触りでずっしりと重いです。けっこう高いお値段だった記憶があります。サイズおよそ桃太郎　縦8㎝横6.5㎝鬼　縦8㎝横8宜しくお願い致します♡画像より実物が可愛いです！
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