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商品詳細
とても楽しげな置物です(^。^)表面は、ザラザラした手触りでずっしりと重いです。けっこう高いお値段だった記憶があります。サイズおよそ桃太郎 縦8㎝横6.5㎝鬼 縦8㎝横8宜しくお願い致します♡画像より実物が可愛いです！
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