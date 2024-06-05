SWAROVSKI スワロフスキー 伏せビーグル フィギュリン

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ご覧頂き誠にありがとうございます^-^Swarovskiスワロフスキービーグル犬クリスタル廃盤とても可愛い伏せをしているビーグルの置物です。サイズ:約W4.5×H2.5cm✴︎あくまで素人採寸です。多少の誤差はご容赦願います。✴︎付属品:ブランドBOX、お買い上げ証明書✴︎専用箱付き(箱にはキズや汚れがございますので予めご了承下さい)。✴︎商品状態：状態は写真の通りです。未使用ですが、長期保管のお品です。(ご理解ご了承の上、よろしくお願いします)。★お色等は光のあたり具合等で実際と多少異なることがございます。何か気になることがありましたらコメントして下さい。★商品、あくまでも素人保管の中古品ですので、新品を求める方、神経質な方はご利用をお控えください。古い物にご理解のある方の購入、よろしくお願いいたします。★メルカリ便匿名配送で発送致しますが、ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便が変更になる場合がございます。